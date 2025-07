Il prezzo del gas chiude in lieve rialzo a 33,62 euro

Il prezzo del gas chiude in lieve rialzo a 3.362 euro, mentre gli operatori monitorano attentamente i livelli di stoccaggio europei. A Amsterdam, le quotazioni aumentano dello 0,4% a 33,62 euro al megawattora, riflettendo un mercato che si muove tra aspettative e realtà energetica. Questa dinamica sottolinea l'importanza di seguire con attenzione gli sviluppi nel settore, poiché ogni variazione può influenzare significativamente il nostro approvvigionamento e i costi energetici.

Chiusura in lieve rialzo per il prezzo del gas, con gli operatori che guardano ai livelli degli stoccaggi europei. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano lo 0,4% a 33,62 euro al megawattora.

Prezzo petrolio in lieve calo, Wti scambiato a 61,88 dollari - Questa mattina i mercati delle materie prime registrano un lieve calo dei prezzi del petrolio. Il WTI con scadenza a giugno scambia a 61,88 dollari al barile, segnando una flessione dello 0,11%, mentre il Brent con scadenza a luglio si attesta a 64,86 dollari, con una diminuzione dello 0,15%.

