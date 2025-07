Seminario Croil e Ordine Ingegneri Milano obiettivo cultura sicurezza nei cantieri

Un appuntamento cruciale per rafforzare la cultura della sicurezza nei cantieri, un elemento essenziale per tutelare vite e garantire l’efficienza dei lavori. Promosso da CROIL e l’Ordine degli Ingegneri di Milano, il seminario ha illustrato strategie innovative e buone pratiche condivise, sottolineando l’importanza di un approccio inclusivo e strutturato. La sicurezza nei cantieri non è solo un obbligo, ma una priorità condivisa per un futuro più responsabile.

(Adnkronos) – Diffondere una cultura della sicurezza strutturata, inclusiva e condivisa: è questo l’obiettivo del seminario “La cultura della sicurezza nei cantieri”, che si è svolto oggi presso la Sala Biagi di Palazzo Lombardia. Promosso dalla Consulta Regionale Ordine Ingegneri Lombardia (CROIL) in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, l’evento rappresenta un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

