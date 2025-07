Basket Ravenna svolta storica | Montini presidente e Bottaro traghettatore

Il Basket Ravenna scrive una nuova pagina di storia, segnando un cambio di rotta che promette emozioni e successi futuri. Con Giorgio Bottaro come nuovo presidente e Mauro Montini al timone, la società si prepara a un rilancio ambizioso, mentre Lorenzo Nicoletti conferma la sua posizione strategica. È l'inizio di un nuovo capitolo, all’insegna di passione, competenza e rinascita. Da qui, tutto è possibile.

Ravenna, 7 luglio 2025 – È una svolta storica quella del Basket Ravenna. Da oggi, Giorgio Bottaro eredita dalla famiglia Vianello il 100% delle quote. Dopo 20 di presidenza, a Roberto Vianello (scomparso lo scorso aprile), succede Mauro Montini. Bottaro, che è anche direttore sportivo di Torino di A2, sarà una sorta di traghettatore e uomo di fiducia individuato dalla stessa famiglia Vianello. Lorenzo Nicoletti resta il direttore generale. Da preparare c’è la stagione 2025-26, la terza consecutiva in serie B. «Ringrazio la famiglia Vianello – ha commentato Montini – per aver voluto dare continuità alla tradizione del basket ravennate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it