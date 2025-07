Milan rossoneri in campo a Milanello | Gabbia apre la fila | PM NEWS

Il ritorno in campo dei Rossoneri a Milanello segna l'inizio di una nuova avventura per la stagione 2025-26. I giocatori si sono presentati con entusiasmo e determinazione, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi. Con Allegri alla guida e una rosa ricca di talento, il futuro promette grandi emozioni. La passione dei tifosi è alle stelle: il nostro sogno continua, e questa volta, la vittoria è più vicina che mai.

Milan, ecco l'arrivo dei giocatori al campo esterno di Milanello per il primo allenamento aperto della stagione 2025-26. Milan, ecco l'arrivo dei giocatori al campo esterno di Milanello per il primo allenamento aperto della stagione 2025-26. Questa la lista dei convocati di Allegri: portieri: Maignan, Nava, Sportiello, Torriani. Difensori: Bartesaghi, Emerson Royal, Gabbia, Jimenez, Magni, Pavlovic, Thiaw, Tomori. Centrocampisti: Bondo, Comotto, Fofana, Liberali, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Ricci, Saelemaekers, Vos. Attaccanti: Chukwueze, Colombo, Leao, Okafor, Pulisic. Video dal nostro inviato a Milanello Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, rossoneri in campo a Milanello: Gabbia apre la fila | PM NEWS

Mister Massimiliano #Allegri è il primo a varcare i cancelli di Milanello. Oggi e domani giorni di test propedeutici al ritiro vero e proprio che inizierà lunedì. Subito dopo di lui Gabbia e Pobega - facebook.com Vai su Facebook

Gabbia è già pronto a cominciare la stagione: com’è andato il primo giorno a Milanello - La nuova stagione del Milan inizia con entusiasmo e determinazione, Matteo Gabbia guida il gruppo con energia e passione pubblicamente condivisa. Lo riporta notiziemilan.it

Milan, oggi Pulisic e Tomori a Milanello. Domani l’arrivo di Leao e Maignan - Seconda giornata di test fisici a Milanello, dopo l’apertura dei cancelli di ieri che di fatto ha dato il via alla stagione 2025/26 e all’Allegri bis. informazione.it scrive