migranti la polonia blinda i confini contro i respingimenti tedeschi e militarizza la frontiera lituana

La tensione tra Polonia e Germania si fa sempre più palpabile, con Varsavia che blindando i propri confini e militarizzando le frontiere lituane, alza le barriere contro i respingimenti tedeschi. Le accuse delle "sentinelle" di frontiera, ronde private che vigilano sui passaggi, alimentano un clima di tensione e incertezza. La questione si intreccia con le sfide di gestione dei flussi migratori e la fragilità dei rapporti europei, lasciando forse solo una domanda: quali saranno le prossime mosse dei protagonisti?

Cresce la tensione sul confine tra Polonia e Germania. Da alcune settimane i rapporti tra i due Paesi sono tesi a fronte delle accuse, mosse dal gruppo delle "sentinelle" di frontiera, a Berlino di respingere in Polonia i migranti irregolari che hanno già passato il confine tra i due Paesi. Le "sentinelle" sono ronde private che sorvegliano i passaggi più attivi del confine tedesco-polacco per sorvegliare che non vi siano reingressi dalla Germania. Anche per questo motivo, il primo ministro polacco Donald Tusk ha annunciato di aver attivato una misura speculare a quella tedesca, militarizzando il suo confine sia verso la Germania che verso la Lituania. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it