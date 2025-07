Previsti temporali nel nord della regione | torna l’allerta meteo gialla

Preparatevi a un’intensa ondata di maltempo che interesserà il nord della Toscana fino alla mattina di domani, con allerta gialla per temporali e vento forte. La protezione civile invita alla massima prudenza e a seguire gli aggiornamenti, perché le condizioni meteorologiche potrebbero influenzare la vostra giornata. Restate sintonizzati per ulteriori allerte e consigli utili per garantirvi sicurezza e tranquillità.

FIRENZE – Una veloce perturbazione interesserà anche il nord della Toscana fino alla mattina di domani (8 luglio). Per queste zone la Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti dalle 22 di oggi fino alle 8 di domani. Esteso fino a domani mattina alle 8 anche il codice giallo per vento forte su costa centro-nord e arcipelago e sui crinali appenninici e versanti emiliano-romagnoli e quello per mareggiate su costa centro-nord e arcipelago. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

