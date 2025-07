Morte Aurora Maniscalco il fidanzato della hostess palermitana indagato per istigazione al suicidio

Tragedia a Palermo: la giovane hostess Aurora Maniscalco, caduta fatale a Vienna, torna in città mentre il suo fidanzato è indagato per istigazione al suicidio. La procura ha disposto un'autopsia, aprendo un'ombra di mistero e dolore su questa drammatica vicenda. La comunità si interroga sulle cause di questa perdita improvvisa e sui possibili retroscena, mentre si attende con ansia la verità che possa fare luce su quanto accaduto.

Torna domani pomeriggio a Palermo la salma di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana caduta dal terzo piano del suo alloggio e morta dopo giorni di agonia a Vienna. Secondo quanto si apprende al fidanzato di Aurora sarebbe stato notificato un avviso di garanzia per istigazione al suicidio. La procura palermitana a cui l'avvocato Alberto Raffadale ha presentato un esposto, ha disposto l’autopsia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morte Aurora Maniscalco, il fidanzato della hostess palermitana indagato per istigazione al suicidio

Morta a Vienna Aurora Maniscalco, hostess palermitana precipitata dal balcone di un hotel. Sentito il fidanzato - Una tragica notte a Vienna scuote il mondo dell'aviazione e della solidarietà: Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di 24 anni, è precipitata dal terzo piano di un hotel, suscitando sospetti e domande sulla sua morte.

