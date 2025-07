Fuga dopo la laurea | irreperibile anche fidanzata del detenuto Andrea Cavallari condannato per Corinaldo

Dopo la laurea a Bologna, Andrea Cavallari, condannato per la tragica strage di Corinaldo, è scomparso nel nulla, sparendo anche la sua fidanzata. Un episodio che solleva interrogativi e preoccupazioni sull’effettiva trasparenza delle procedure carcerarie. Il Garante nazionale dei detenuti invita a ritrovare i fuggitivi, sottolineando l’importanza di garantire giustizia e sicurezza. Quali sono le vere ragioni di questa fuga e quali sono le prossime mosse delle autorità?

Andrea Cavallari, condannato per la strage di Corinaldo, è irreperibile da giovedì dopo la laurea a Bologna: non è rientrato in carcere e con lui è scomparsa anche la fidanzata. Il permesso, concesso per un evento "eccezionale", doveva concludersi lo stesso giorno. L'appello del Garante nazionale dei detenuti: "Riconsegnati alla giustizia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: laurea - irreperibile - fidanzata - andrea

Strage di Corinaldo, irreperibile anche la fidanzata di Andrea Cavallari: era insieme a lui dopo la laurea - La scomparsa della fidanzata di Andrea Cavallari, coinvolto nella terribile tragedia di Corinaldo, si aggiunge a un quadro già complesso e doloroso.

Evaso dopo la laurea, anche la fidanzata è irreperibile. Il patrigno: «Non c'era da fidarsi». L'appello della garante: «Si riconsegni» Vai su X

Aveva ottenuto un permesso dal carcere di Bologna per discutere la tesi di laurea. In prigione, però, non è più tornato. È in fuga da giovedì Andrea Cavallari, il 26enne condannato a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo. Arrestato nel 2019 insieme ad a - facebook.com Vai su Facebook

Fuga dopo la laurea: irreperibile anche fidanzata del detenuto Andrea Cavallari, condannato per Corinaldo; Strage di Corinaldo, irreperibile anche la fidanzata di Andrea Cavallari: era insieme a lui dopo la laurea; Irreperibile anche la fidanzata.

Fuga dopo la laurea: irreperibile anche fidanzata del detenuto Andrea Cavallari, condannato per Corinaldo - Andrea Cavallari, condannato per la strage di Corinaldo, è irreperibile da giovedì dopo la laurea a Bologna: non è rientrato in carcere e con lui è ... Si legge su fanpage.it

Fuga choc dopo la laurea, irreperibile anche la fidanzata. Il patrigno sull’evasione a Bologna: “Sbagliato fidarsi di lui” - Faceva parte della banda dello spray che provocò la morte di 6 persone nella discoteca di Corinaldo dur ... Secondo msn.com