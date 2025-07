Abbonamenti Juve 2025 26 | ultimi giorni di vendita Come e dove farlo info e dettagli utili per i tifosi nel comunicato ufficiale

Se sei un tifoso juventino pronto a vivere un'altra emozionante stagione, non perdere l'occasione di assicurarti il tuo abbonamento per il 2025/26. Con gli ultimi giorni di vendita ormai alle porte, scopri come e dove acquistare i tuoi biglietti, ricevi tutte le informazioni essenziali e preparati a vivere la passione bianconera come mai prima d’ora. Non lasciarti sfuggire questa opportunità : il prossimo capitolo della tua avventura juventina inizia qui.

Abbonamenti Juve 202526: ultimi giorni per l'acquisto dei tagliandi. Come e dove farlo, info e dettagli utili per la vendita. Comunicato ufficiale. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso note le info utili e i dettagli per acquistare gli abbonamenti per la stagione 202526. Sono gli ultimi giorni di vendita per i tifosi bianconeri che vorranno riservare il proprio posto all'Allianz Stadium per la prossima annata. Di seguito riportata la nota della Vecchia Signora. COMUNICATO – « Fino a domenica 13 luglio alle ore 23:59  sarĂ ancora possibile acquistare un abbonamento per la prossima stagione a partire da  29€ a partita.

