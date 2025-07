Infortunio Milan subito grana per Allegri | la notizia preoccupa i tifosi

L’infortunio di un giocatore chiave del Milan, subito sotto gli occhi di tutti, ha scosso l’ambiente rossonero, suscitando preoccupazione tra tifosi e dirigenti. Con l’arrivo di Allegri al timone per la seconda volta, la sfida è ardua: risollevare le sorti di una squadra ancora ferita dai recenti risultati. La domanda ora è: riuscirà il tecnico livornese a trasformare questa difficoltà in un’opportunità di rinascita?

La seconda parentesi di Massimiliano Allegri alla guida del Milan comincia subito con un imprevisto: l'infortunio del calciatore mette in difficoltà i rossoneri La giornata di oggi ha visto l'inizio ufficiale dell' Allegri-bis, con il tecnico livornese che è intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione. L'allenatore del Diavolo è chiamato a risollevare un ambiente che patisce ancora gli strascichi della scorsa stagione, terminata al di fuori dalla zona europea. Le difficoltà emerse nell'annata appena conclusasi non devono compromettere il nuovo corso, iniziato con i primi allenamenti del ritiro pre-campionato.

