Multiutility Toscana ecco il piano industriale | 2,5 miliardi di investimenti e niente quotazione in borsa

La Multiutility toscana si prepara a un futuro ambizioso, puntando su sostenibilità e innovazione senza ricorrere alla quotazione in borsa. Con un investimento di 25 miliardi di euro in cinque anni, il piano industriale approvato da Alia ed Estra promette di rivoluzionare il settore, trasformando le risorse rigenerate e potenziando i servizi. Ecco come questa strategia cambierà il panorama energetico della Toscana e oltre.

Firenze, 7 luglio 2025 – Nessun aumento di capitale, niente quotazione in borsa, ma due miliardi e mezzo di investimenti in cinque anni con la sostenibilità al centro del progetto. Sono i numeri della Multiutility toscana, illustrati durante la presentazione del piano industriale approvato dai consigli di amministrazione di Alia ed Estra. Questi i principali obiettivi: oltre il +300% di materie rigenerate immesse sul mercato, +757.000 Mwh di energia verde prodotta, -30% di emissioni di Co2 dai mezzi aziendali grazie alla digitalizzazione entro il 2029. Il piano, nel dettaglio, prevede sul fronte dell'energia 1,1 miliardi per lo sviluppo di fonti rinnovabili, con la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici e impegno sul fronte smart cities (con oltre 25. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Multiutility Toscana, ecco il piano industriale: 2,5 miliardi di investimenti e niente quotazione in borsa

In questa notizia si parla di: multiutility - toscana - piano - industriale

La multiutility toscana ha un nome: è nata Plures per gestire servizi ambientali, energia e acque - La multiutility toscana, nata il 26 gennaio 2023 dalla fusione di Alia Servizi Ambientali, Publiservizi, Consiag e Acqua Toscana, si chiamerà Plures.

Multiutility toscana si chiamerà Plures, scelto nuovo nome. Il 7 luglio sarà presentato il piano industriale #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Multiutility Toscana, 2,5 mld investimenti nel nuovo Piano industriale; Multiutility Toscana, ecco il piano industriale: 2,5 miliardi di investimenti e niente quotazione in borsa; Plures, la nuova multiutility toscana vara un piano da 2,5 miliardi. Gli obiettivi.

Plures, la nuova multiutility toscana vara un piano da 2,5 miliardi. Gli obiettivi - Le risorse saranno ripartite tra energie rinnovabili e smart city, reti idriche e ciclo dei rifiuti, con l'obiettivo di modernizzare le infrastrutture del territorio. Scrive milanofinanza.it

Multiutility Toscana, 2,5 mld investimenti nel nuovo Piano industriale - E' il piano della sostenibilità quello che la Multiutility toscana mette a terra per il 2025- Come scrive italpress.com