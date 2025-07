Torna a Bari la nona edizione dell’evento La Ripartenza liberi di pensare ideato da Nicola Porro

Torna a Bari, tra ispirazione e confronto, l’attesa nona edizione de “La Ripartenza: liberi di pensare”, ideata da Nicola Porro. Venerdì 11 e sabato 12 luglio 2025, il prestigioso Teatro Petruzzelli si trasformerà in un palcoscenico di idee, dibattiti e stimoli per riflettere sul futuro del nostro Paese. Un evento imperdibile per chi desidera partecipare attivamente al cambiamento e coltivare il proprio pensiero critico. Non mancate!

Venerdì 11 e Sabato 12 luglio 2025, Teatro Petruzzelli, Corso Cavour, 12, Bari Venerdì 11 e sabato 12 luglio torna a Bari La “Ripartenza, liberi di pensare” di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito Nicolaporro.it. Il Teatro Petruzzelli ospiterà due giorni di incontri, dibattiti e provo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Torna a Bari la nona edizione dell’evento “La Ripartenza, liberi di pensare”, ideato da Nicola Porro

In questa notizia si parla di: bari - torna - ripartenza - liberi

Torna a Bari il Musical TYA - Shrek con la regia di Graziano Galatone - Torna a Bari il musical TYA - Shrek, con la regia di Graziano Galatone. Dopo aver incantato diverse città italiane, lo spettacolo si esibirà nuovamente al Teatro Petruzzelli il 23 maggio alle 20.

Anche quest'anno a #laripartenza25bari tornano gli approfondimenti culturali con la lezione del Prof. Luigi Marco Bassani "Liberare", storia del liberalismo vecchio e nuovo. ?Sabato 12 luglio alle ore 16 al Teatro Petruzzelli di Bari Segui l’evento su http:// Vai su X

O siamo liberi, o non siamo. Un libro da leggere https://www.nicolaporro.it/cosa-significa-liberta-e-perche-e-davvero-importante/ - facebook.com Vai su Facebook

A Bari torna la nona edizione dell’evento “La Ripartenza, liberi di pensare”, ideato da Nicola Porro; Torna la Ripartenza25: ecco tutti gli ospiti (e dove vederla in streaming); Torna La Ripartenza con Nicola Porro.

Torna a Bari la nona edizione dell’evento “La Ripartenza, liberi di pensare”, ideato da Nicola Porro - Venerdì 11 e sabato 12 luglio torna a Bari La “Ripartenza, liberi di pensare” di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito Nicolaporro. Secondo meridiananotizie.it

Settima edizione de 'La Ripartenza, liberi di pensare' da Bari - E’ questo il focus principale della settima edizione de ‘La Ripartenza, liberi di pensare’, la due giorni idealta da Nicola ... Riporta primaonline.it