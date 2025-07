charlotte casiraghi ha detto che le hanno salvato la vita dopo la morte del padre

Charlotte Casiraghi ha rivelato che la morte del padre le ha quasi tolto il fiato, ma la passione per i cavalli le ha salvato la vita. La principessa e sua madre, Carolina di Monaco, condividono un legame profondo attraverso l’amore per l’equitazione, che si manifesta anche nel prestigioso Jumping International di Montecarlo. Un evento che, oltre alle competizioni, celebra lo stile e l’eleganza del Principato, diventando un vero e proprio palcoscenico di emozioni e solidarietà .

C arolina di Monaco e Charlotte Casiraghi unite dall'amore per i cavalli e l'equitazione. Anche quest'anno  la principessa Carolina di Hannover, 68 anni, e la figlia Charlotte, 38, hanno premiato i vincitori del Jumping International di Montecarlo 2025, che si è appena concluso. Per il Principato l'evento da sempre rappresenta molto più di una gara: è un palcoscenico mondano dove il rumore dei motori F1 cede il passo al ritmo dei passi dei cavalli. Tra arroccamenti di sabbia, stalle portatili e tensione tra ostacoli stretti.