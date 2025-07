Balerdi Juve sarà difficile strappare l’argentino dal Marsiglia | il club francese chiede tanto per liberare l’argentino La cifra desiderata

La Juventus è sempre alla ricerca di giovani talenti da coltivare e rafforzare il reparto difensivo, e Leonardo Balerdi del Marsiglia rappresenta uno degli obiettivi più interessanti. Tuttavia, il club francese chiede una cifra elevata per liberarlo, rendendo la trattativa complessa. Con un interesse concreto e motivato da fattori strategici, i bianconeri continuano a valutare tutte le opzioni. Riusciranno a convincere il Marsiglia e portare il talento argentino in Italia?

Balerdi Juve, i bianconeri attenzionano da vicino il giovane centrale difensivo: l’interesse è concreto e si basa su quei quattro fattori. La Juventus sta continuando a monitorare attentamente il mercato per rinforzare il reparto difensivo, ma alcuni degli obiettivi sono complicati da raggiungere. Leonardo Balerdi, difensore centrale argentino del Marsiglia, è uno dei profili che piace ai bianconeri, ma la trattativa per portarlo a Torino appare tutt’altro che semplice. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club francese ha fissato una valutazione alta per il difensore, rendendo difficile per la Juve trovare un accordo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com