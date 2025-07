Tagli massicci in Microsoft e Xbox E’ davvero crisi?

Un'ondata di tagli massicci in Microsoft sta scuotendo il settore gaming: circa 9.000 licenziamenti colpiscono Xbox, portando a cancellazioni e tensioni tra i fan. Phil Spencer ha affrontato la crisi con parole di rassicurazione, ma le preoccupazioni si fanno sentire. Questa difficile fase rappresenta un cambiamento epocale per la divisione gaming di Microsoft, lasciando il futuro delle console e dei giochi ancora più incerto. Ma cosa ci riserva il prossimo capitolo?

Tagli massicci in Microsoft: 9.000 licenziamenti colpiscono Xbox, giochi cancellati e le parole di Phil Spencer. La divisione gaming di Microsoft è stata investita da una nuova ondata di licenziamenti a inizio luglio 2025. Circa 9.000 dipendenti a livello globale (pari a circa il 4% della forza lavoro Microsoft) sono stati coinvolti in questi tagli, che hanno colpito in modo significativo il settore Xbox e i team di sviluppo interni. Si tratta della seconda grossa ondata di esuberi decisa dall'azienda nel 2025 (dopo quella di maggio) e della quarta nel giro di 18 mesi per la divisione gaming – segno di un ampio processo di ristrutturazione in atto.

