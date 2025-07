Un finale emozionante con le bandiere arcobaleno della pace e le note di Imagine | l’Étoile trasforma il suo Gala in un potente gesto simbolico

a un momento di pura emozione, dove la danza si è fusa con i simboli di speranza e unità. Le bandiere arcobaleno della pace si sono levate al cielo, accompagnate dalle note di "Imagine", creando un quadro di solidarietà e resilienza. Roberto Bolle ha dimostrato che l’arte può essere un potente strumento di pace e cambiamento, lasciando nel cuore di tutti un messaggio indelebile di armonia e speranza per il futuro.

N on è più solo danza. Quando Roberto Bolle sale sul palco, l'arte si trasforma in linguaggio universale, capace di attraversare confini, culture e coscienze. Così è stato anche a Expo Osaka 2025, dove l'Étoile ha scelto di trasformare il suo Gala in un atto di bellezza e resistenza, un inno alla pace in un momento storico in cui i conflitti si moltiplicano e la necessità di dialogo si fa più urgente che mai. Il pubblico di Osaka ha assistito non solo a uno spettacolo mozzafiato, ma a una dichiarazione profonda e senza parole: la danza come impegno, messaggio, speranza. Roberto Bolle e gli ospiti della quarta edizione di "Danza con me".