Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2025 ore 18 | 40

Benvenuti alla nostra aggiornamento sulla viabilità di Roma e Lazio, con le ultime notizie sulle condizioni del traffico del 07/07/2025 alle ore 18:40. Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio, vi tiene informati sui principali disagi e deviazioni. Ecco cosa succede sulla Statale Pontina: un incidente all'altezza di Spinaceto ha provocato la chiusura verso Roma e code in entrambe le direzioni. Restate con noi per aggiornamenti continui.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla statale Pontina per un incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Spinaceto la strada è chiusa verso Roma con deviazione su via di Trigoria mentre nella direzione opposta si viaggia con carreggiata ridotta e code a partire la Raccordo Anulare e carreggiata è ridotta anche tra Castel Romano Pomezia e code nelle due direzioni in questo caso per un precedente incendio ci sposiamo sulla raccordo anulare Dove troviamo coda in interna alla città di Labaro e più avanti all'altezza della 24 Roma Teramo in esterna code dalla Pontina alla diramazione Roma Sud proprio sulla diramazione Roma sud ci sono ancora partire da Tor Vergata alla raccordo anulare su 24 nel tratto Urbano code da Portonaccio al raccordo verso quest'ultimo sulla 91 code dalla raccordo ad ANSA del Tevere verso il centro per il trasporto pubblico a Roma la linea della metro C e rallenta così come la tratta urbana della Roma Viterbo In entrambe le direzioni a causa di un principio di incendio alla Stazione di Grottarossa infine Ricordiamo lo sciopero nazionale in programma del gruppo Ferrovie dello Stato e Trenitalia dalle 21 di sera fino alle 18 di domani treni potranno subire cancellazioni o variazioni Per quanto riguarda il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali in fascia oraria 69