Il prezzo del gas chiude in lieve rialzo a 33,62 euro

Il mercato del gas chiude in leggero rialzo, con i prezzi che si attestano a 3362 euro, mentre gli operatori monitorano attentamente i livelli degli stoccaggi europei. A Amsterdam, le quotazioni aumentano dello 0,4%, toccando i 33,62 euro al megawattora, segnalando una cauta ripresa in un contesto di crescente attenzione alle fonti energetiche e alle dinamiche di mercato. La situazione rimane complessa e in continua evoluzione, influenzata da molteplici fattori geopolitici ed economici.

Prezzo petrolio in lieve calo, Wti scambiato a 61,88 dollari - Questa mattina i mercati delle materie prime registrano un lieve calo dei prezzi del petrolio. Il WTI con scadenza a giugno scambia a 61,88 dollari al barile, segnando una flessione dello 0,11%, mentre il Brent con scadenza a luglio si attesta a 64,86 dollari, con una diminuzione dello 0,15%.

Sale l'attesa per la Fed, dopo che la Banca del Giappone ha deciso di lasciare i tassi d’interesse invariati. Spread in lieve rialzo a 97 punti. Torna a salire il greggio, euro sopra 1,15 dollari - facebook.com Vai su Facebook

