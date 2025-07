Jon M Chu dirigerà il film live-action di Hot Wheels

Jon M. Chu, regista di successo noto per Wicked e altre grandi produzioni, si prepara a portare il mondo di Hot Wheels sul grande schermo con un film live-action innovativo. Dopo aver conquistato il pubblico e gli Oscar, Chu firma un nuovo progetto entusiasmante in collaborazione con Mattel e Warner Bros. Pictures. Questa nuova avventura promette di essere un mix esplosivo di velocità, azione e spettacolo. Restate sintonizzati, perché il divertimento è appena cominciato!

Dopo aver visto Wicked raggiungere le 10 nomination agli Oscar e un incasso mondiale superiore ai 756 milioni di dollari, e mentre la seconda met√† del musical in due parti uscir√† al cinema a novembre, Jon M. Chu ha firmato un accordo per dirigere un film live-action di Hot Wheels per Mattel e Warner Bros. Pictures. Juel Taylor e Tony Rettenmaier, un duo sceneggiatore e regista che ha al suo attivo lavori come Creed II e Hanno Clonato Tyrone, sono stati incaricati di scrivere la sceneggiatura, con la Bad Robot di J.J. Abrams e la Electric Somewhere di Chu alla produzione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it