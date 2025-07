Napoli manifestazione pro Gaza a Rotonda Diaz | migliaia di persone stese a terra per rappresentare la morte nella Striscia - VIDEO

Napoli si conferma ancora una volta protagonista di un forte impegno civico, con migliaia di persone che si sono radunate alla Rotonda Diaz per esprimere solidarietà a Gaza. La manifestazione, che ha visto anche la partecipazione dell'ex sindaco De Magistris, ha coinvolto i presenti in un gesto simbolico: stendersi a terra per rappresentare le vittime innocenti della strage. Un momento di grande partecipazione che testimonia il cuore pulsante della città partenopea.

La città partenopea si è dimostrata ancora una volta interessata e partecipe alla strage dei civili di Gaza. Oggi il flash mob in Rotonda Diaz con l'ex sindaco De Magistris Nella giornata di lunedì 7 luglio, la Rotonda Diaz a Napoli è stata la scenografia di una grande manifestazione pro Pale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Napoli, manifestazione pro Gaza a Rotonda Diaz: migliaia di persone stese a terra per rappresentare la morte nella Striscia - VIDEO

