Ricorsi per i migranti | Cpr verso lo svuotamento

Dopo la storica sentenza della Corte Costituzionale, i ricorsi per i migranti nei CPR si moltiplicano, aprendo una nuova frontiera nel panorama dell’immigrazione italiana. I giudici sono ormai pronti a liberare i clandestini, applicando le nuove regolamentazioni e procedure che cambiano radicalmente il trattamento nelle strutture di trattenimento. Il primo caso concreto da Sassari segna un importante passo verso una revisione profonda del sistema, con un impatto che potrebbe ridefinire il futuro dei CPR nel nostro paese.

Via ai ricorsi, giudici pronti a liberare i clandestini. Cambiano alcune regolamentazioni e procedure, insieme ai numeri aggiornati sui migranti. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il trattenimento nei Centri per il rimpatrio (Cpr) senza la nomina di un difensore, si apre una nuova fase sul fronte dell'immigrazione. I giudici cominciano ad applicare la pronuncia e il primo caso concreto arriva da Sassari: un migrante è stato liberato dopo ricorso, aprendo la strada a un'ondata di richieste simili in tutta Italia. Il sistema dei Cpr, già in affanno, rischia di collassare sotto il peso di ricorsi e liberazioni in serie.

