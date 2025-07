Borsa | Milano sale con l' Europa in luce Buzzi e Iveco

La Borsa di Milano chiude in rialzo dello 0,74%, trainata dall’ottimismo europeo e dalle performance positive di Buzzi e Iveco. Gli investitori monitorano attentamente le mosse americane sui dazi, mentre il quadro macroeconomico si mantiene stabile con lo spread a 84 punti e rendimenti in leggero aumento. In evidenza anche le assicurazioni, con Generali che sorride grazie a un giudizio positivo di JP Morgan. L’attenzione ora si sposta sulle prossime mosse dei mercati globali.

La Borsa di Milano (+0,74%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei e con lo sguardo rivolto alle mosse americane sui dazi. A Piazza Affari si mettono in mostra Buzzi (+4,7%) e Iveco (+3,7%). Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 84 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,49%. Nel listino principale in luce le assicurazioni con Generali (+2,5%), con il giudizio positivo di Jp Morgan che aumenta a 37 euro il target price, e Unipol (+2,1%). Acquisti sulle banche dove corre Mps (+2,1% a 7,06 euro), dopo la promozione di Fitch e dopo la pubblicazione del prospetto d'offerta per Mediobanca (+0,2% a 18,66 euro). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano sale con l'Europa, in luce Buzzi e Iveco

