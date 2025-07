Cade da una scala e muore mentre lavora nel market di un amico

Un tragico incidente scuote Mirandola: un uomo di 55 anni perde la vita cadendo da una scala mentre lavorava nel negozio di un amico. La scena, drammatica, si è consumata poco prima di mezzogiorno in via Alessandro Bernardi, lasciando sgomenta la comunità . Pare che un momento di distrazione o un possibile malore abbiano portato alla tragica caduta, evidenziando ancora una volta l'importanza della massima attenzione in ogni attività lavorativa.

Mirandola (Modena), 7 luglio 2025 – È successo oggi a Mirandola, in via Alessandro Bernardi, poco prima di mezzogiorno: un 55enne di origine cinese è morto dopo essere caduto da una scala, mentre stava facendo alcuni lavori nell’attività di un amico. Secondo quanto trapelato, la vittima sarebbe precipitata da una scala proprio mentre lavorava all'interno del market dell'amico titolare, perdendo l'equilibrio e finendo rovinosamente a terra. Pare che l'uomo stesse sistemando alcuni panelli del soffitto. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e, poco dopo, è atterrato l'elisoccorso da Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cade da una scala e muore mentre lavora nel market di un amico

In questa notizia si parla di: scala - amico - market - cade

Corre per più 25 ore, scala 10 volte il Monte Jouf: l'impresa per raccogliere fondi per l'amico malato di Sla - Il 10 maggio, Lefter Valentin, 38 anni, ha compiuto un'eroica impresa: correre per oltre 25 ore scalando il Monte Jouf dieci volte, per raccogliere fondi a sostegno dell'amico malato di SLA, Stefano.

Cade da una scala e muore mentre lavora nel market di un amico.

Scivola e cade dalla scala a pioli dell’azienda agricola dell’amico a Barbata, morto 68enne - MSN - si trovava in un’azienda agricola di proprietà di un amico, situata non molto lontano dalla sua abitazione. Scrive msn.com

Scivola e cade dalla scala a pioli dell'azienda agricola dell'amico a Barbata, morto 68enne - Fanpage.it - Scivola e cade dalla scala a pioli dell’azienda agricola dell’amico a Barbata, morto 68enne Un 68enne è morto dopo essere caduto da una scala di un’azienda agricola di Barbata (Bergamo). Segnala fanpage.it