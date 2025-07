matt cameron lascia i pearl jam dopo 27 anni

Un capitolo epico si chiude per i Pearl Jam: Matt Cameron, il cuore pulsante della batteria dal 1998, annuncia il suo addio dopo 27 anni di avventure musicali. Con un messaggio carico di emozione e gratitudine, Cameron saluta un’epoca irripetibile, lasciando un’eredità indelebile nella scena grunge. Ma cosa riserverà il futuro per lui e la band? Scopriamo insieme il suo addio e le prospettive che si aprono all’orizzonte.

Il batterista dei Pearl Jam, Matt Cameron, ha annunciato, a sorpresa, la sua decisione di lasciare i veterani del grunge “dopo 27 anni fantastici”. In una dichiarazione sui social ha scritto: “Dopo 27 anni fantastici, ho compiuto gli ultimi passi sulla pedana della batteria per i mitici Pearl Jam. Un grande amore e rispetto a Ed, Mike e Stone per avermi invitato nella band nel 1998 e per avermi dato l’opportunità di una vita, piena di amicizie, talento, sfide e risate. “Sarò eternamente grato alla troupe, allo staff e ai fan di tutto il mondo”, continua Cameron. “È stato un viaggio incredibile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it