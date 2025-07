Scandalo corruzione nel Psoe di Sanchez | altri due indagati Sumar chiede un repulisti

Un clima di tensione scuote Madrid: tra scandali di corruzione nel PSOE di Sánchez, candidature ritirate e alleanze in frantumi, la politica spagnola si trova a un crocevia. L'inchiesta che coinvolge ex dirigenti apre nuove ferite in un sistema già sotto pressione, mentre il ministro dell’Economia ammette l’impossibilità di ottenere i voti necessari. La Spagna si interroga: sarà questa la fine di un’epoca o l’inizio di una rinascita?

Candidature sdegnosamente ritirate, alleati sul piede di guerra, e dulcis in fundo l'inchiesta sulla corruzione che va avanti con altri due ex dirigenti indagati. Il Saturno contro che perseguita la Spagna di Pedro Sanchez, l'ultimo bastione socialista dell'Unione Europea. Insomma un'altra giornata di passione sotto il cielo di Madrid. Cominciata con la presa d'atto del ministro dell'Economia Carlos Cuerpo di non avere i voti necessari per essere eletto alla Presidenza dell'Eurogruppo. “Ritiro la mia candidatura per evitare un voto frammentato”, ammette a malincuore. In realtà una frenata all'ultimo secondo per evitare una nuova batosta, ovvero la probabile affermazione per la terza volta consecutiva dell'irlandese Paschal Donohoe. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scandalo corruzione nel Psoe di Sanchez: altri due indagati. Sumar chiede un repulisti

