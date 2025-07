Wimbledon Djokovic batte De Minaur e ai quarti sfiderà Cobolli

Novak Djokovic giocherĂ contro Flavio Cobolli ai quarti di finale di Wimbledon: al termine di un match durato 3 ore e 20 minuti, il serbo ha sconfitto l’australiano De Minaur. SarĂ Novak Djokovic l’avversario di Flavio Cobolli ai quarti finale del Torneo di Wimbledon 2025. Il serbo, 24 volte campione Slam e attuale numero 6 al mondo, ha battuto in quattro set l’australiano Alex De Minaur, testa di serie n° 11, 1-6, 6-4, 6-4, 6-4. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

