Rick e Morty | la storia di James Gunn e Zack Snyder prima dei cameo sorprendenti

La puntata “Ricker Than Fiction” di Rick and Morty stagione 8 svela un sorprendente intreccio tra universi, grazie ai cameo di James Gunn e Zack Snyder. Due geni del cinema, appassionati della serie, si uniscono alla follia di Rick e Morty in un episodio che ha fatto impazzire i fan. Ma qual è stato il retroscena di questa collaborazione? Scopriamo insieme la storia dietro questi cameo indimenticabili, preludio a un episodio destinato a restare nella memoria dei cultori della serie.

presenza di James Gunn e Zack Snyder in “rick and morty” stagione 8, episodio 7. La settima puntata della stagione 8 di Rick and Morty intitolata “Ricker Than Fiction” ha attirato l’attenzione degli appassionati grazie alla partecipazione speciale di due registi di grande calibro: James Gunn e Zack Snyder. Entrambi sono noti per il loro amore verso la serie animata e si sono prestati a cameo che hanno suscitato entusiasmo tra i fan. La puntata, oltre a satirizzare alcuni aspetti del fandom, presenta una trama incentrata sulla creazione di un dispositivo chiamato Movie-lizer, con cui Rick tenta di riscrivere il copione dell’ultimo film supereroistico diretto da Gunn. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Rick e Morty: la storia di James Gunn e Zack Snyder prima dei cameo sorprendenti

