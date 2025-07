Generazione anni ’90 torna protagonista in una nuova serie Disney

Gli anni '80 e '90 tornano prepotentemente alla ribalta grazie a Disney+, che presenta il ritorno dei Power Rangers: una serie innovativa e avvincente per le nuove generazioni e i fan di sempre. Con un mix di nostalgia e modernità , questa produzione promette di rivisitare il franchise con un approccio più ...

il ritorno dei power rangers: una nuova serie targata disney+. Gli amanti delle iconiche avventure degli anni '90 possono aspettarsi un grande ritorno di uno dei franchise più amati. Dopo diversi tentativi di rilancio e operazioni nostalgiche, i Power Rangers stanno per tornare nel mondo dello spettacolo con un progetto innovativo e ambizioso realizzato da Disney+. Questa nuova produzione promette di rivisitare il franchise con un approccio più maturo, mantenendo comunque l'energia e lo spirito di squadra che hanno reso celebre la serie originale. la direzione creativa e gli autori principali. La serie sarà guidata da Jonathan E.

