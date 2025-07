L’estate di Testa di Lepre è in musica con un calendario ricco di eventi

Preparatevi a vivere un’estate all’insegna della musica e della convivialità a Fiumicino! Dal 11 luglio, in Via Carlo Formichi 42, l’associazione I Due Liocorni ODV apre le porte a “Estate in Musica”, una rassegna che promette quattro serate indimenticabili di ritmo e divertimento tra luglio e agosto. Non perdete l’occasione di immergervi in un calendario ricco di eventi che renderanno le vostre serate speciali e coinvolgenti.

Fiumicino, luglio 2025- Le sere d’estate si accendono a suon di musica in Via Carlo Formichi 42, dove l’associazione di volontariato I Due Liocorni ODV presenta l’attesissima rassegna “Estate in Musica”, quattro appuntamenti imperdibili tra luglio e agosto pensati per coinvolgere il territorio in serate di festa, ritmo e condivisione. Il via è fissato per l’11 luglio con The Flat Fives, una band pronta a trascinare il pubblico nel mondo del rhythm and blues e del rock and roll più puro. A seguire, il 18 luglio sarà la volta della coloratissima Serata Messicana, tra le note dei mariachi e una cena a tema che promette di deliziare occhi, orecchie e palato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: estate - musica - testa - lepre

