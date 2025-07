Milan Maignan assente nel primo allenamento a Milanello | PM NEWS

L'allenamento di Milanello inizia con una notizia che fa scalpore: Mike Maignan assente nel primo allenamento stagionale. La sua assenza, come riportato dal nostro inviato, solleva interrogativi e preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Un dettaglio importante che potrebbe influenzare la preparazione della squadra e le dinamiche del campionato. Rimanete aggiornati per scoprire le evoluzioni di questa vicenda e il possibile impatto sul Milan.

Secondo quanto riportato dal nostro inviato a Milanello c'è un'assenza importante: Mike Maignan non è presente in campo per l'allenamento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Maignan assente nel primo allenamento a Milanello | PM NEWS

In questa notizia si parla di: maignan - allenamento - milanello - milan

