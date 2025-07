Incendio in autostrada | camion a fuoco Circolazione bloccata sull’A1

Un altro pomeriggio di caos sull'autostrada A1, dove un camion in fiamme al km 321 in direzione sud nel comune di Reggello ha causato un’intensa nube di fumo nero, visibile da lontano. La circolazione è completamente bloccata, mettendo in crisi il traffico e la sicurezza dei viaggiatori. Mentre i vigili del fuoco intervengono prontamente, l’incidente solleva ancora interrogativi sulle cause dell’incendio. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e alternative di percorso.

Firenze, 7 luglio 2025 – Una nube di fumo nero ben visibile da distanza e traffico bloccato per motivi di sicurezza. Ancora un pomeriggio di fuoco sull’ autostrada A1 dove un camion, per cause ancora in via di accertamento, è stato da un incendio. L’incidente è avvenuto sul tratto autostradale al km 321 in direzione sud, nel comune di Reggello. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Figline Valdarno, sono intervenuti per domare le fiamme e mettere la zona in sicurezza. Inviata anche una squadra e in supporto un’autobotte. Le operazioni vanno avanti dalle 18 di oggi, 7 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio in autostrada: camion a fuoco. Circolazione bloccata sull’A1

In questa notizia si parla di: fuoco - incendio - autostrada - camion

Via Provinciale Pisana, incendio in un capannone usato come dormitorio: intervengono i vigili del fuoco - Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio, in un capannone lungo la via Provinciale Pisana, utilizzato come dormitorio.

CRONACA - INCIDENTE STRADALE E PRINCIPIO D’INCENDIO Poco dopo le 17:00, una squadra dei Vigili del fuoco di Pesaro è intervenuta sull'autostrada A14, corsia sud, al chilometro 170, per un incidente stradale che ha coinvolto un camion adibito al tra - facebook.com Vai su Facebook

++ CAMION FRIGO IN FIAMME SULL'AUTOSTRADA: CODE E USCITA OBBLIGATORIA A PALMANOVA ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://friulioggi.it/cronaca/incendio-camion-friugo-autostrada-palmanov Vai su X

Incendio in autostrada: camion a fuoco. Circolazione bloccata sull’A1; Camion frigo in fiamme sull’autostrada: code e uscita obbligatoria a Palmanova; Paura per l'incendio di un camion che trasportava solventi.

Incendio in autostrada: camion a fuoco. Circolazione bloccata sull’A1 - L’incidente è avvenuto sul tratto autostradale al km 321 in direzione sud, nel comune di Reggello. Da lanazione.it

Camion in fiamme sull'autostrada A1: circolazione bloccata - Incendio di un camion sull'A1, in prossimità dell'uscita Incisa Reggello in direzione sud (al km 321). Riporta 055firenze.it