La Roma che verrà | Mannini tra Juve Stabia ed estero offerta del Napoli per Arena

In questa calda estate, la Roma si prepara a scrivere il proprio destino sul mercato, tra trattative infinte e sogni di rinforzi. Con il focus su giovani talenti e cessioni strategiche, i giallorossi puntano a rafforzarsi per il futuro, mentre il nome di Richard Rios emerge prepotentemente come possibile colpo. La sfida è tutta da vivere: quali sorprese ci riserveranno le prossime settimane? Resta con noi, perché il meglio deve ancora arrivare.

Vie del mercato infinite per la Roma in questi giorni, in un luglio in cui il club vuole regalare a Gasperini i primi colpi e concretizzare qualche altra cessione utile. Dal primo punto di vista, è Richard Rios che si è preso la scena oggi, un centrocampista che piace tantissimo a Massara per il post Paredes, mentre per quanto riguarda le partenze occhi puntati sui giovani. Lavorare sulla squadra del futuro è qualcosa a cui tiene particolarmente la società, ma ai talentini della cantera serve giocare, ed uno di quelli che potrebbe andare a cercare momentanea fortuna altrove è Mattia Mannini. Dopo Pagano al Bari infatti, la Serie B continua a guardare con interesse verso Trigoria, e quello del difensore classe 2006 è un profilo che fa gola.

