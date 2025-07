Con Trump e Meloni la legge del più forte si impone sul diritto | così si passa dalla democrazia all’oligarchia

a un sistema in cui il potere si impone senza scrupoli, erodendo i pilastri della democrazia e favorendo l'oligarchia. In questo scenario, la verità diventa un optional, e il rispetto per le regole un ricordo lontano. È urgente riscoprire i valori fondamentali che tengono unita una società libera e giusta, prima che il velo di menzogne nasconda definitivamente la realtà .

E’ ormai evidente che la elezione di Trump a Presidente degli Stati Uniti non solo ha cambiato d’improvviso gli equilibri geopolitici, ma ha soprattutto trasformato la politica in una sorta di affarismo economico, nel quale vale la legge del più forte e non più il diritto. Peraltro, si è creato un mondo fittizio, alimentato da continue menzogne, che non corrisponde alla realtà dei fatti. Così si nasconde a tutti la verità e si abituano le menti ad un certo torpore intellettivo, fonte di pigrizia intellettuale e di indifferenza. Una indifferenza che diventa accettazione passiva della criminalità come, ad esempio, nel caso di Netanyahu, il quale, per dirla con Papa Leone XIV, “usa la fame come arma” e per di più consente all’esercito israeliano e alla Gaza Humanitarian Foundation di sparare su persone in fila per ricevere il cibo (fino ad oggi 640 morti e centinaia di feriti), oppure di bombardare le inermi tendopoli palestinesi: un indicibile orrore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Con Trump e Meloni la legge del più forte si impone sul diritto: così si passa dalla democrazia all’oligarchia

