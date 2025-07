Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 84,8 punti

Lo spread tra BTP e Bund si amplia nuovamente, toccando gli 848 punti base, segnale di maggiore cautela sui mercati italiani. Con il rendimento decennale italiano al 3,49% e quello tedesco al 2,64%, gli investitori monitorano attentamente le tensioni e le opportunità di investimento in un contesto economico in evoluzione. Resta con noi per scoprire cosa ci riserva questa dinamica e le sue possibili implicazioni future.

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo. Il differenziale tra i due titoli di Stato si attesta a 84,8 punti, da 83,6 punti. Il rendimento del decennale italiano sale di cinque punti base al 3,49% e quello tedesco al 2,64%.

Lo spread crolla sotto i cento punti: non capitava da 4 anni - Lo spread crolla sotto i cento punti, un evento che non si vedeva da quattro anni. Attualmente, il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi si attesta a 100 punti, con un calo significativo dell'1,57%.

