Vianello Croil su cultura sicurezza | Formare società civile a partire dai bambini

Ogni giorno, tre vite si spezzano a causa di incidenti sul lavoro, con un incidente mortale ogni quattro giorni nell'edilizia. Un dato che rimane invariato, nonostante gli sforzi di sensibilizzazione. È urgente investire in cultura della sicurezza e formazione, partendo dai più giovani, per cambiare davvero le regole del gioco e proteggere il futuro di tutti noi. Solo così possiamo sperare in un cambiamento reale e duraturo.

(Adnkronos) – 7 luglio 2025 "Purtroppo, i numeri delle morti sul lavoro, 3 decessi al giorno a livello generale e un incidente mortale ogni quattro giorni in edilizia, restano stabili. Solo nel periodo del Covid, quando quasi non si lavorava, i dati erano migliorati. Si parla molto spesso di sanzioni e si versano tante lacrime .

