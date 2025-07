Scompenso cardiaco nasce il gruppo di lavoro per la diagnosi precoce

In risposta alla crescente sfida dello scompenso cardiaco in Italia, nasce un nuovo gruppo di lavoro focalizzato sulla diagnosi precoce. Con oltre un milione di persone colpite e 180.000 ricoveri annui tra gli over 65, questa iniziativa promette di rivoluzionare l’approccio alla prevenzione e al trattamento di questa patologia. Investire nella diagnosi tempestiva significa salvare vite e migliorare la qualità di vita, aprendo nuove speranze per chi combatte contro questa difficile condizione.

Lo scompenso cardiaco colpisce circa 1 milione di persone in Italia, costituisce la principale causa di ospedalizzazione per gli over 65, con circa 180.000 ricoveri annui, e rappresenta il punto di arrivo comune di numerose patologie cardiovascolari che danneggiano progressivamente la funzion.

