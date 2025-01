Brunori Sas | A Sanremo 2025 col coraggio di un padre

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – La statuetta di Domenico Modugno sul pianoforte che lo spronava, la nascita della figlia Fiammetta, la voglia di uscire dalla comfort zone e intercettare un pubblico nuovo a cui far ascoltare non solo il brano del festival ma un disco a cui ha lavorato due anni e che si intitola proprio come la canzone che porta in gara all’Ariston, ‘L’albero delle noci’, in uscita il 14 febbraio per Island Records. Dario, in arteSas, sintetizza così i motivi che lo hanno portato al debutto in gara a. “Mi sembrava il momento giusto – dice – avendo un disco su cui abbiamo lavorato due anni, con grande fatica anche. E avendo una canzone che ci sembrava buona, era giusto darle riflettori come quelli del festival che non capitano tutti i giorni. Poi mi sentivo più leggero rispetto a tutto ciò che mi aveva frenato in passato, e forse è qui che sto sbagliando – ironizza – ma prima mi vivevo molto peggio l’idea di andare a confrontarmi con una cosa così.