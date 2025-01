Biccy.it - Ascolti 9 gennaio, Amadeus parte male con il serale di Chissà chi è

Niente da fare per, il pubblico di Nove ha totalmente rigettato la versione rivisitata e corretta de I Soliti Ignoti di Rai1 ora chiamatoChi È. Il programma, a livello di, è andatoin ogni versione proposta.È andatoal debutto nel suo formato classico, è andatoquando è stato deciso di dividere gliin “prima” e “seconda”; è andatoquando è stato inserito un timer per abbinare l’identità all’indiziato; sono andatele repliche e ora è andataanche la prima puntata in prima serata con i concorrenti vip. È chiaro: al pubblico di Warner Bros Discovery il programma non piace. Lo ha bocciato anche ieri sera, quando alla corte disono andate a giocare Giovanna Civitillo in coppia con la rivelazione alza-della stagione televisiva di Rai1, Carmen Di Pietro.