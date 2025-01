Arriva il bando da 65 milioni di regione Lombardia per portare internet via satellite nelle aree periferiche Starlink in prima linea

Ilfattoquotidiano.it - Arriva il bando da 6,5 milioni di regione Lombardia per portare internet via satellite nelle aree periferiche. Starlink in prima linea

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mentre Giorgia Meloni in conferenza stampa tentava di chiudere le polemiche sulle trattative conspiegando che non è suo “costume utilizzare il pubblico per fare favori agli amici”, lapubblicava il primopervia. La gara vedrà inproprio la SpaceX di Elon Musk, con la sua costellazione di oltre 6.800 satelliti operativi in orbita bassa. Ildi Aria, l’agenzia regionale per gli acquisti, vale 5più 1,5di costi gestionali e amministrativi. Punta a dotare ledellaa bassa connettività di connessionesatellitare da usare in modo complementare alla fibra. Due i lotti: il primo comprende le province di Sondrio, Como, Bergamo, Varese, Lecco, Brescia, Monza e Brianza, il secondo quelle di Milano, Pavia, Cremona, Lodi, Mantova.