Lortica.it - Appalti truccati e corruzione: indagati imprenditori e funzionari, coinvolti anche soggetti di Arezzo

Leggi su Lortica.it

I Carabinieri Forestali del NIPAAF di Ancona, con la collaborazione delle forze dei gruppi provinciali di Ancona,, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro Urbino e Perugia, hanno notificato avvisi di garanzia a 21 persone, tra cui 16e 5 pubblici ufficiali, e a due società. Tra glifiguranoresidenti nella provincia di, accusati di una serie di reati, tra cui, turbativa d’asta, truffa aggravata, falsità ideologica e materiale, rivelazione di segreti d’ufficio, subappalto non autorizzato e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per.Le indagini, iniziate nel gennaio 2021, hanno preso il via da lavori di manutenzione idraulica condotti in violazione delle normative paesaggistiche e ambientali lungo i fiumi marchigiani.