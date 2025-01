Ilgiorno.it - Allarme radon a Lecco, chiude la villa della Provincia: “Il gas provoca tumori ai polmoni”

– Una grande camera a gas, nel cuore di. Potrebbe esserloLocatelli, la prestigiosa sede di rappresentanzadi, che si affaccia sul piazzalestazione ferroviaria. Sono state infatti riscontrare eccessive concentrazioni di, un gas radioattivo naturale molto pesante, estremamente pericoloso per la salute umana se inalato in quantità significative, perché sprigiona uranio e radio. Solitamente viene rilasciato dal sottosuolo. Quando si accumula all’interno di luoghi chiusi, è la seconda causa diai. Per precauzione da martedìLocatellii battenti, gli uffici pubblici traslocano altrove e i dipendenti che vi lavorano pure. A essere sgomberati e dover cambiare area sono gli impiegati di Affari generali, Comunicazione, Cultura, Economato, Ufficio relazioni con il pubblico, il Difensore civico e altri.