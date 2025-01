Isaechia.it - Uomini e Donne, Diego Tavani e Claudia D’Agostino intervengono sui social dopo la dura lite andata in onda ieri

, protagonisti del Trono Over di, hanno avuto un duro scontro nel corso della puntatain(QUI il resoconto di quanto accaduto).Il cavaliere e la dama (ex corteggiatrice di Andrea Offredi), hanno ricominciato a frequentarsiaver precedentemente interrotto la loro conoscenza. Da circa tre mesi,hanno tentato di ricostruire una complicità di coppia ma le loro incomprensioni hanno impedito che ciò accadesse. Stando a quanto emerso dalle dichiarazioni dei due protagonisti di, il 45enne romano si è reso conto che la 35enne di Salerno non sia realmente interessata a lui.ha raccontato che,aver trascorso una notte d’intimità con la donna – che il giorno seguente gli ha regalato un albero di Natale – per poi sentirsi dire da“non mi batte il cuore”.