Un Donald Trump da leggere senza i paraocchi della polemica politica. L’analisi di Polillo

La cosa che più ha colpito, nell’istrionico intervento diin quel di Mar-a-Lago (Florida), non sono stati tanto i toni, quanto la nuova precisa indicazione sulla geolocalizzazione degli interessi, che la nuova amministrazione vuole perseguire. Non più il mondo, ma solo quella parte di mondo che coincide con la piattaforma dell’America del Nord: i cui confini sono da un lato il canale di Panama, dall’altro la Groenlandia. Località, queste ultime, da tempo oggetto di osservazione. Ma solo oggi individuate come componenti essenziali di unaestera disposta anche a ricorrere alle armi pur di inglobarle in un nuovo grande Stato, destinato ad andare oltre i suoi vecchi confini nazionali. Che per forza di cose non potrà che riguardare anche il Canada per garantire, ma non solo, una continuità territoriale.