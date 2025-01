Bergamonews.it - “Un anno al Museo delle Storie di Bergamo”, al via la nuova edizione

. Tutto pronto per l’2025 di Unaldi, il programma di iniziative promosso dadiin collaborazione con Teatro d’Acqua Dolce e con il contributo di Lions ClubColleoni e Nepios ONLUS.Un calendario articolato, realizzato per coinvolgere il pubblico e avvicinarlo sempre di più al patrimonio culturale.Si inizia il 19 gennaio alle 16.00 alDonizettiano con Famiglie all’opera, un laboratorio per avvicinare bambini e bambine dai 6 agli 11 anni all’affascinante mondo della lirica, attraverso la creazione di un libretto della loro personale opera. (Costo 5€ per adulti 3€ per bambini).Proprio a bambini e famiglie sono rivolti otto appuntamenti per sperimentare, stimolare e accrescere la creatività partendo dall’osservazione.