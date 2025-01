Ilgiorno.it - Trovato morto uno dei due inglesi dispersi sull’Adamello

Leggi su Ilgiorno.it

Ieri mattina a 2600 metri vicino al passo di Conca è statoil corpo di Samuel Harris, 35 anni, l’alpinista londinese scomparso presumibilmente il primo gennaio del 2025 tra le nevi dell’Adamello. L’amico e connazionale Aziz Zirat, 36 anni, pure lui londinese, resta ancora disperso, anche se la speranza di recuperarlo in vita è bassissima. Dei due, che erano in ferie sulle nevi del parco dell’Adamello Brenta: una zona a cavallo tra il Trentino e il Bresciano, non si avevano notizie dalla mattina del primo gennaio, dopo che avevano trascorso la nottata in un bivacco. L’allarme è scattato solo il 7 gennaio. I famigliari erano convinti si trovassero in una zona non raggiungibile dal telefono. Le ultime prove del loro passaggio sono state trovate nel bivacco Malga Dosson dove sono stati trovati gli zaini e parte dell’attrezzatura.