Tragedia di Villa Verucchio il dolore della madre di Sitta | Mio figlio cercava solo un futuro migliore

Rimini, 9 gennaio 2025 – “Il mio cuore è spezzato: non so come vivrò senza di lui”. Ladi Muhammad Abdallah Abd Hamid, il 23enne egiziano che la notte di Capodanno ha accoltellato quattro persone a, stringe tra le mani la foto del. La donna non riesce a trattenere le lacrime. Scoppia in un piatto disperato quando il giornalista di un sito web arabo le chiede come si sente. Con la voce rotta dei singhiozzi, la mamma dirivolge un appello accorato all’ambasciata egiziana in Italia. “Vi prego, portateci mio. Chiediamo solamente di poterlo seppellirlo accanto a noi”. Non c’è rabbia né risentimento nelle paroledonna, intervistata dal portale di informazione in lingua araba Veto Gate. Solamente tantissimo. E la speranza che la salma dipossa presto fare ritorno in Egitto dove la famiglia ha intenzione di celebrare i funerali, dando sepoltura al giovane egiziano, partito nel 2022 dalla terra natale alla volta dell’Italia.