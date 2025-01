Metropolitanmagazine.it - Tante celebrità di Hollywood hanno perso la casa negli incendi di LA

Mentre glicontinuano a diffondersi nell’area di Los Angeles, migliaia di case, aziende e molti altri edifici sono stati distrutti. Leparlato apertamente della perdita delle loro case eesortato lene a donare denaro ai soccorritori. Eventi di, come le première di “Wolf Man” e “The Pitt”, sono stati cancellati e la produzione di serie come “Fallout”, “Hacks”, “Grey’s Anatomy”, “Suits: LA” e molte altre sono state sospese. Le candidature per gli Oscar, i PGA Awards e i WGA Awards sono state posticipate. I Critics Choice Awards del 2025, originariamente previsti per il 12 gennaio, sono stati spostati al 26 gennaio e il BAFTA Tea Party e l’AFI Luncheon sono stati posticipati.Jamie Lee Curtis ha donato 1 milione di dollari per le operazioni di soccorso dopo che il suo quartiere di Pacific Palisades ha preso fuoco.