Liberoquotidiano.it - Spread, disoccupazione, manovra: la Bce certifica i successi del governo, il bollettino spiana la sinistra

IlMeloni incassa il plauso, deciso, della Bce. A tutto tondo. Ildell'Eurotower parla chiarissimo: promossa la legge di Bilancio. Con tutte le conseguenze del caso. Si parte dalloin calo grazie proprio alla. "Gran parte dell'ampliamento dellosi è verificato prima delle elezioni statunitensi, proseguendo la tendenza osservata dal 2022. Dopo le votazioni il differenziale si è ampliato più rapidamente, in quanto l'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi si è propagato ai mercati dei titoli di Stato dell'area dell'euro", spiega la Bce. E ancora, la banca centrale sottolinea come tuttavia "gli effetti di propagazione in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo sono stati comunque limitati, grazie a un migliore clima di fiducia che ha caratterizzato le attese relative al bilancio in alcuni di questi paesi".