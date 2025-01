Oasport.it - Sorteggio femminile Australian Open 2025: Paolini inizierà da una qualificata, incroci difficili per le altre italiane

Leggi su Oasport.it

Definito il quadro della situazione. Nella nottata italiana ha avuto luogo la cerimonia deldel tabellone principale degli. Il primo Slam dell’anno animerà la scena per due settimane, dal 12 al 26 gennaio, e lo spettacolo non mancherà di certo. Nel singolaresarà aperta la caccia alla bielorussa Aryna Sabalenka che va a caccia del terzo titolo consecutivo in questo Major.Sabalenka affronterà l’americana Sloane Stephens al primo turno e non sarà un esordio comodissimo per la giocatrice nativa di Minsk. Nella parte bassa, la polacca Iga Swiatek (n.2 del mondo) se la vedrà contro la ceca Katerina Siniakova. In questa parte del main draw è presente anche Jasmine(n.4 del seeding). Per la toscana ci sarà un primo turno contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni.