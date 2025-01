Ilfattoquotidiano.it - “Solo i fessi fanno la spesa all’Esselunga”: la frase di Shaila Gatta al Grande Fratello diventa virale sui social. E l’azienda risponde con (molta) ironia

Chefosse una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del, era ormai noto a tutti. Eppure, l’ex velina non smette di far parlare di sé. Anche quando l’argomento riguarda dove andare a fare la. Negli ultimi giorni, infatti, la concorrente campana è tornatasuiper unache riguarda la nota catena di supermercati Esselunga. Che, a sua volta, ha volutore a tono alle parole diattraverso una storia condivisa su Instagram.Ma che cosa è successo? Durante una conversazione con Maxime Mbandà,stava parlando dei mezzi pubblici, spiegando quando li prende abitualmente: “Mi muovo in macchina. La mattina, se è bel tempo, mi sposto in metro, se devo uscire la sera no, perché è pericoloso”. Ma restando nella sfera delle abitudini quotidiane, Maxime vuole togliersi un’altra curiosità e quindi chiede: “Tu vai a fare la?“.